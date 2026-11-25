Read this article in English→

Terrasanta, 1177. Approfittando della debolezza dei cristiani, il condottiero curdo Salah al-Din (Saladino), alla testa di un esercito di circa 26mila uomini, attraversò il Sinai diretto verso la fortezza templare di Gaza. I Templari si riunirono per difenderla ma si trattava di un diversivo perché Saladino assediò Ascalona. In difesa della città accorsero re Baldovino IV e Rinaldo di Chatillon che però lasciarono Gerusalemme praticamente sguarnita. A quel punto venne alla luce il vero piano del condottiero curdo che, aggirando il nemico, puntò dritto su Gerusalemme. Appena compresa la manovra Baldovino, con pochi uomini, cercò di bloccarlo. Lo scontro avvenne vicino ad una fortezza templare, che sorgeva nei pressi della città di Ramla nell’odierno stato di Israele. Era il 25 novembre 1177 e l’evento passò alla storia come battaglia di Montgisard. Baldovino IV e Rinaldo di Chatillon potevano contare su 500 cavalieri e poche migliaia di unità di fanteria a cui si aggiunsero all’ultimo momento 80 Templari guidati dal maestro del Tempio Oddone di Saint-Amand. In prima fila, si schierarono anche i cavalieri dell’Ordine di San Lazzaro, con il volto sfigurato dalla lebbra, che combattevano senza la protezione dell’elmo per incutere terrore al nemico. La carica frontale della cavalleria di re Baldovino IV formò un cuneo che spaccò lo schieramento nemico seminando il panico tra gli uomini di Saladino che si ritenevano al sicuro da ogni pericolo facendosi trovare così impreparati.

Pubblicità

Oltretutto l’esercito musulmano non era compatto in quel momento ma disperso su un vasto raggio impegnato a cercare bottino. Migliaia di soldati vennero uccisi e lo stesso Saladino si salvò a stento subendo la peggior sconfitta di tutta la sua storia militare. Nella precipitosa ritirata verso l’Egitto il sultano perse circa il novanta per cento delle sue truppe. Fu il trionfo del “re lebbroso”, il sedicenne Baldovino IV, che era stato incoronato all’età di tredici anni, nel luglio del 1174. Egli fu uno dei più ammirevoli personaggi dell’epopea crociata dimostrando, nonostante la giovane età, coraggio, lealtà e saggezza. E tutto ciò nonostante le grandi sofferenze che lo perseguitavano causa la sua malattia. In ricordo del luogo vittorioso fu eretto un monastero benedettino dedicato a Santa Caterina d’Alessandria, la cui ricorrenza viene celebrata appunto il 25 novembre. Nonostante la sconfitta Saladino trovò la forza di riprendersi e 10 anni dopo ebbe la sua rivincita entrando vittorioso a Gerusalemme. Ma re Baldovino IV era morto a 24 anni nel 1185, quasi cieco, stremato dalla lebbra e dalle diatribe familiari.

Giovanni Intravaia

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale