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SIRACUSA / POLITICA & CRONACA – Torna ad accendersi lo scontro politico sulla gestione del servizio di igiene urbana nel capoluogo aretuseo. Attraverso un duro intervento affidato ai propri canali social, il deputato regionale Carlo Auteri punta il dito contro l’amministrazione comunale di Siracusa, denunciando le criticità legate agli appalti e le pesanti ricadute occupazionali sui lavoratori del comparto.

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«Gestione fallimentare e indifferenza sulle ditte appaltatrici»

Secondo l’esponente dell’Assemblea Regionale Siciliana, il quadro cittadino è segnato da una paralisi amministrativa che penalizza l’intera collettività: «Il paradosso di quanto accade a Siracusa, in una gestione fallimentare del servizio di nettezza urbana, è aggravato dall’indifferenza assoluta di un’amministrazione che da mesi non riesce a uscire dal baratro delle controversie legate alle ditte appaltatrici».

Il caso dei dodici lavoratori licenziati e i mezzi in circolazione

Al centro della denuncia di Auteri c’è in particolare la sorte di dodici operatori rimasti senza occupazione, a fronte di mezzi che continuano regolarmente a operare sul territorio cittadino nonostante le vicende giudiziarie delle società coinvolte.

«È scandalosa, inoltre, la situazione dei dodici padri di famiglia: sebbene lavorino per una ditta collegata alla Tekra, che a sua volta presta servizio per un’altra azienda (trattandosi di fatto delle stesse figure), sono stati licenziati – sottolinea il parlamentare regionale –. Nonostante ciò, i mezzi della raccolta rifiuti, appartenenti a una società dichiarata fallita con sentenza di tribunale, continuano a circolare per la città. È una vergogna e un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e di questi lavoratori»

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