Read this article in English→

Piazza Affari è la peggiore penalizzata da banche e tecnologia, mentre tengono auto e lusso

Le piazze finanziarie europee si muovono senza una direzione univoca, condizionate sia dal riemergere delle preoccupazioni sulle tariffe commerciali statunitensi sia dalle rinnovate prese di profitto sul settore tecnologico. Nel frattempo, il focus degli operatori è rivolto agli Stati Uniti, dove sono in calendario i dati macroeconomici su Pil e inflazione Pce, rilevanti per orientare le prossime mosse della Federal Reserve.

Pubblicità

A metà giornata i listini del Vecchio Continente non riescono a trovare un trend condiviso. A frenare gli acquisti contribuiscono le rinnovate frizioni commerciali tra Washington e i partner esteri, unite a una nuova ondata di vendite sui titoli tech dovuta ai dubbi sulle elevate valutazioni legate all’intelligenza artificiale. Sullo sfondo resta l’attesa per i numeri macroeconomici americani.

Al giro di boa, Milano registra la flessione più marcata tra i principali mercati europei, arretrando dello 0,82% e scivolando sotto quota 48mila punti, appesantita da bancari e tecnologici (a fronte della tenuta di auto e lusso). Segno meno anche per Francoforte (-0,17%) e Madrid (-0,47%). Si distingue invece Parigi, che avanza dello 0,7% grazie al balzo di Bureau Veritas (+7%), spinta dalle indiscrezioni su una possibile offerta da parte di Advent. Poco mossa Londra (+0,04%).

Clima decisamente più pesante negli Stati Uniti in vista dell’avvio di Wall Street: i contratti future sul Nasdaq cedono il 2,63%, quelli sull’S&P 500 arretrano dell’1,73% e il Dow Jones segna -1,07%. Nel pre-market spiccano i cali di Nvidia (-5,03%) e Anthropic (-4,79%).

Le vendite sul comparto tecnologico avevano già colpito in precedenza le Borse asiatiche, archiviando la seduta in netto calo dopo il rimbalzo della vigilia: Seul ha perso il 6,2% (con il Kospi a 4.697,51 punti) e Tokyo ha ceduto il 2,27%, mentre Shanghai e Hong Kong hanno chiuso rispettivamente a -2% e -1,1%.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale