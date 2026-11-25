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SIRACUSA, ROMA / POLITICA & AMBIENTE – «Ringrazio il senatore Nino Germanà e i parlamentari del nostro schieramento politico per le iniziative intraprese a Roma sul Parco nazionale degli Iblei. Gli ordini del giorno rappresentano un importante passo avanti in una battaglia che porto avanti da anni e testimoniano la capacità della nostra forza politica di raccogliere le istanze del territorio e tradurle in iniziative parlamentari». Lo dichiara Carlo Auteri, deputato regionale di Lega-Italia Federale, commentando gli atti di indirizzo predisposti alla Camera e al Senato.

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I tre punti degli ordini del giorno: tavolo istituzionale, stop all’iter e tutela dell’Anapo

Gli ordini del giorno presentati a Roma impegnano l’esecutivo nazionale su tre direttrici principali per affrontare le criticità legate all’istituzione dell’area protetta:

Tavolo di concertazione: promuovere con urgenza un confronto istituzionale che coinvolga Regione Siciliana, Liberi Consorzi, Comuni interessati, Autorità di bacino, Arpa Sicilia e rappresentanze delle categorie produttive e sociali, con l’obiettivo di riesaminare l’intero iter istitutivo, la perimetrazione e le misure di salvaguardia;

promuovere con urgenza un confronto istituzionale che coinvolga Regione Siciliana, Liberi Consorzi, Comuni interessati, Autorità di bacino, Arpa Sicilia e rappresentanze delle categorie produttive e sociali, con l’obiettivo di riesaminare l’intero iter istitutivo, la perimetrazione e le misure di salvaguardia; Sospensione o rimodulazione: valutare iniziative normative e amministrative per sospendere o rimodulare gli effetti dell’attuale procedimento e delle misure di salvaguardia provvisoria, individuando soluzioni compatibili con le attività economiche locali e integrate con i vincoli già esistenti;

valutare iniziative normative e amministrative per sospendere o rimodulare gli effetti dell’attuale procedimento e delle misure di salvaguardia provvisoria, individuando soluzioni compatibili con le attività economiche locali e integrate con i vincoli già esistenti; Piano di interventi strutturali: destinare risorse dedicate alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree classificate P4 e R4 e all’adeguamento dei sistemi di depurazione delle acque reflue, a partire dalla salvaguardia del fiume Anapo.

«Tutela ambientale compatibile con territorio e imprese»

«Ritrovare negli atti parlamentari le criticità che ho documentato attraverso anni di lavoro, richieste di accesso agli atti e interlocuzioni con gli organismi competenti è motivo di grande soddisfazione – prosegue Auteri –. Abbiamo posto questioni precise, supportate dalle risultanze dell’Autorità di bacino e di Arpa Sicilia. Abbiamo sempre sostenuto che la tutela degli Iblei debba partire dalla soluzione delle reali emergenze ambientali, dalla messa in sicurezza del territorio e dal rispetto delle comunità che lo abitano e delle attività produttive che ne rappresentano il patrimonio economico e sociale».

Per l’esponente regionale il percorso resta tuttavia aperto: «La mia posizione rimane quella che sostengo da anni: il Parco degli Iblei può essere una risorsa, ma non con questa perimetrazione e non con questi presupposti. Abbiamo ottenuto un importante risultato sul piano politico e istituzionale, adesso dobbiamo lavorare affinché a questi impegni seguano provvedimenti concreti. Non ci fermeremo».

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