SCICLI, RAGUSA / CRONACA – Un vasto incendio, la cui natura è ancora in corso di accertamento, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi all’interno di un canneto situato a ridosso della Strada Provinciale 64, lungo il tratto litoraneo che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, nel territorio comunale di Scicli.
Fiamme alte, fumo nero e intervento dei Vigili del Fuoco
Alimentate dalla fitta vegetazione secca, le fiamme hanno rapidamente assunto proporzioni rilevanti, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza lungo la fascia costiera.
Dopo le prime segnalazioni giunte da residenti e automobilisti in transito, sul luogo del rogo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica per evitare che il fronte del fuoco possa propagarsi ulteriormente o invadere la sede stradale.
Raccomandazioni per gli automobilisti in transito
A quanti si trovano a percorrere la SP 64 nella zona interessata dall’intervento si raccomanda di prestare la massima prudenza a causa della possibile riduzione di visibilità dovuta al fumo, di moderare la velocità e di non sostare nei pressi del perimetro dell’incendio per non intralciare le manovre dei mezzi di soccorso. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.
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