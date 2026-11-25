CRONACA | Scicli, incendio in un canneto sulla SP 64 Donnalucata – Cava d’Aliga

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.