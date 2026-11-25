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ROMA / CRONACA & SOCIALE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri promuove una nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione dal messaggio chiaro: «Non voltarsi dall’altra parte». L’obiettivo è coinvolgere non soltanto le vittime, incoraggiandole a denunciare, ma anche chi vive accanto a situazioni di disagio – vicini di casa, amici, familiari – affinché non resti in silenzio dietro la falsa convinzione dei «fatti di coppia».

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I numeri del Codice Rosso e i «reati spia»

L’attività operativa e preventiva dell’Istituzione si concentra in particolare sui cosiddetti «reati spia» — atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenze sessuali — che spesso precedono epiloghi tragici. I dati confermano l’impegno costante su tutto il territorio nazionale:

Delitti perseguiti (Codice Rosso): 63.687 nel 2024, 62.361 nel 2025 e 44.120 nei primi nove mesi del 2026 ;

63.687 nel 2024, 62.361 nel 2025 e ; Persone arrestate: 9.499 nel 2024, 8.972 nel 2025 e 7.598 nei primi nove mesi del 2026.

Sul portale www.carabinieri.it è inoltre attiva un’area dedicata dove è disponibile il «Violenzametro», uno strumento anonimo di autovalutazione pensato per misurare il grado di violenza nelle relazioni di coppia.

Reparti specializzati, ascolto protetto e progetto «Mobile Angel»

Per affrontare il fenomeno in modo strutturato, all’interno del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S. opera la Sezione Vittime Vulnerabili, supportata da dodici anni dalla Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, composta da Marescialli e Brigadieri formati presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI) e in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).

Sul territorio, oltre al seminario «Oltre il silenzio» svoltosi ieri al Ra.C.I.S. alla presenza del Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo, proseguono i progetti realizzati in sinergia con Soroptimist International d’Italia:

«Una stanza tutta per sé»: oltre 200 spazi protetti all’interno delle caserme (ispirati alla «Sala Lanzarote»), affiancati dai kit portatili con microtelecamera per le audizioni fuori sede;

oltre 200 spazi protetti all’interno delle caserme (ispirati alla «Sala Lanzarote»), affiancati dai kit portatili con microtelecamera per le audizioni fuori sede; «Mobile Angel»: lo smartwatch collegato direttamente alle Centrali Operative dell’Arma per l’invio immediato di segnalazioni d’allarme e la geolocalizzazione delle vittime che hanno sporto denuncia.

Scuole, caserme illuminate e protocolli con enti e imprese

Anche quest’anno numerose caserme dei Carabinieri si illuminano di arancione aderendo all’iniziativa globale «Orange the World», mentre proseguono gli incontri educativi nelle scuole per promuovere la parità di genere. Sul fronte della sensibilizzazione pubblica, l’Arma ha inoltre siglato accordi con il Ministero della Cultura (progetto #panchinerosse nei musei italiani), 4.Manager, Illycaffè e Park&Charge per diffondere informazioni utili e contatti di supporto nei luoghi della vita quotidiana.

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