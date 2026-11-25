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L’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno non è stato trasferito per motivi di sicurezza dopo la morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. A smentire le recenti indiscrezioni di stampa è il suo legale, l’avvocato Salvino Grego.

“Contorno non è stato spostato, si trova ancora nel luogo in cui vive da tempo”, ha dichiarato il difensore riferendosi all’abitazione nel Viterbese. “Ho sentito la moglie proprio ieri. Se avessero deciso di trasferirlo, ne sarei stato certamente informato o mi avrebbe contattato lui stesso”.

Il nome di Contorno figura tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio, lo stesso fascicolo in cui era coinvolto Gianni De Gennaro, toltosi la vita sabato scorso nella sua residenza di campagna.

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