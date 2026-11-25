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VERONA, PALERMO / POLITICA & ENTI LOCALI – Grande partecipazione dei sindaci siciliani stamattina a Veronafiere per l’apertura della 43ª Assemblea nazionale Anci, intitolata «Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica». Guidata dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale Mario Emanuele Alvano, la delegazione dell’Isola — alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali Francesca Garigliano — ha fatto il punto sulle risorse finora conquistate per gli enti locali e sulle prossime battaglie istituzionali.

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Il bilancio sulle risorse regionali: verso i 400 milioni annui

Al centro dell’incontro con gli amministratori locali il percorso avviato con il Governo regionale, che ha consentito di sbloccare dotazioni finanziarie ferme da anni:

Fondo delle autonomie locali: passato dagli iniziali 350 milioni agli attuali 385 milioni di euro , con la previsione nella proposta di legge di stabilità regionale di raggiungere i 400 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 ;

passato dagli iniziali 350 milioni agli attuali , con la previsione nella proposta di legge di stabilità regionale di raggiungere i per il triennio ; Fondo investimenti: incrementato da 115 a 120 milioni di euro.

«Un risultato di portata storica, considerando che da circa dieci anni il Fondo delle autonomie locali non registrava incrementi significativi – hanno sottolineato Amenta e Alvano –. Dopo anni di sostanziale immobilità delle risorse regionali, abbiamo ottenuto incrementi importanti, frutto di un lavoro costante e di un confronto istituzionale che intendiamo proseguire».

Criteri di riparto e ricorso sul Fondo di solidarietà comunale

Accanto all’aumento delle somme complessive, i vertici di Anci Sicilia hanno ribadito la necessità di rivedere gli attuali criteri di riparto delle risorse regionali, avanzando proposte concrete per superare meccanismi che rischiano di accentuare le sperequazioni tra Comuni appartenenti alla stessa fascia demografica.

Sul piano nazionale, l’attenzione resta infine alta sul ricorso promosso dall’associazione contro gli attuali criteri di distribuzione del Fondo di solidarietà comunale, che continuano a penalizzare i municipi siciliani: «Occorre adesso consolidare questi risultati e affrontare le criticità ancora aperte – concludono Amenta e Alvano – per garantire a tutti i Comuni risorse adeguate ad assicurare servizi ai cittadini».

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