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PRIOLO GARGALLO / CULTURA & SOCIALE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo promuove due appuntamenti culturali al Teatro Comunale per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire un fermo no a ogni forma di sopruso e discriminazione. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

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Il programma al Teatro Comunale: «Senza Rossetto» e «Libera»

La rassegna prenderà il via stasera, mercoledì 25 novembre, alle ore 20:30, con l’atto unico «Senza Rossetto – Voci di donne, ieri, oggi, sempre», scritto e diretto da Chiara Catera, che vedrà la partecipazione speciale di Barbara Catera e Angela Nobile.

Il secondo appuntamento è invece in programma per sabato 28 novembre, alle ore 19:00, con «Libera», una serata dedicata all’arte, all’emozione e alla consapevolezza civile per sostenere la lotta contro la violenza di genere.

L’appello del sindaco Pippo Gianni: «Nessuna donna si senta sola»

«La violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutta la comunità, non solo chi la subisce – dichiara il sindaco Pippo Gianni –. Come Amministrazione abbiamo voluto due serate al Teatro Comunale perché Priolo Gargallo non resti in silenzio. Con Senza Rossetto e Libera vogliamo dare voce alle donne, al loro coraggio e alla loro libertà, e lanciare un messaggio chiaro soprattutto ai giovani: nessun amore giustifica il controllo, la paura, l’umiliazione o la violenza».

«Il nostro impegno non finisce il 25 novembre – conclude il primo cittadino –. Continueremo a sostenere la prevenzione, l’ascolto e la rete antiviolenza, perché nessuna donna a Priolo Gargallo si senta sola. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: essere presenti è già un modo per schierarsi dalla parte giusta».

Violenza sulle donne, due serate al Teatro Comunale di Priolo Gargallo il 25 e 28 novembre: ingresso gratuito.

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