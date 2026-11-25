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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si illumina di rosso per ribadire il proprio fermo contrasto a ogni forma di abuso e mostrare vicinanza alle vittime.

Al centro dell’impegno ministeriale c’è il progetto “Un no è un no”, realizzato in collaborazione con INDIRE, che coinvolge già oltre 4.000 istituti scolastici. Intervenendo alla vigilia della ricorrenza durante un evento dedicato alla parità e al rispetto, il Ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato una svolta storica per l’ordinamento scolastico: per la prima volta, l’educazione al rispetto, alle corrette relazioni, all’empatia affettiva e il contrasto alla violenza di genere sono diventati obiettivi di apprendimento obbligatori.

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I dati del recente censimento ministeriale confermano la portata dell’iniziativa, evidenziando che quasi il 90% delle scuole superiori ha già attivato percorsi specifici sul tema. Secondo il Ministro, dedicare l’anno scolastico al rispetto significa educare i ragazzi al senso del limite e al riconoscimento della volontà femminile, rendendo i giovani protagonisti di un cambiamento culturale necessario per sradicare alla radice ogni forma di sopraffazione e discriminazione.

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