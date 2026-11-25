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MILANO, AUGUSTA / ECONOMIA & AMBIENTE – Sasol Italy ha pubblicato oggi il proprio Rapporto di Sostenibilità relativo all’anno fiscale 2025, delineando risultati e obiettivi nei campi della transizione energetica, della tutela della biodiversità, della sicurezza sul lavoro e dell’inclusione sociale, con un ruolo centrale ricoperto dallo stabilimento industriale di Augusta.

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«Anche in un contesto di mercato difficile, in particolare nel settore dei detergenti, abbiamo continuato a promuovere la sostenibilità nelle dimensioni economica, ambientale e sociale, ponendo al centro le persone, la sicurezza e l’innovazione responsabile», ha dichiarato Guglielmo Allibrio, Vicepresident Operations e Amministratore delegato di Sasol Italy.

Meno gas ad Augusta, economia circolare e ricerca con l’Università di Catania

Sul fronte ambientale ed energetico, il documento fotografa la diminuzione dei consumi energetici ottenuta grazie al minor utilizzo di gas naturale nel sito di Augusta e alla chiusura di un impianto meno efficiente. L’azienda ribadisce così l’impegno verso la decarbonizzazione, puntando a mantenere le emissioni di gas serra al di sotto delle 300.000 tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2030, accanto a un calo dei volumi di rifiuti — inclusi quelli pericolosi — gestiti secondo i principi dell’economia circolare e tracciati su una piattaforma dedicata.

Tra i progetti scientifici e ambientali spiccano:

Ricerca accademica: un programma nazionale di dottorato condotto in collaborazione con l’ Università di Catania , che utilizza l’unità Oxo Alcohols di Augusta come caso di studio per ottimizzare i processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale;

un programma nazionale di dottorato condotto in collaborazione con l’ , che utilizza l’unità Oxo Alcohols di Augusta come caso di studio per ottimizzare i processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale; Biodiversità: l’iniziativa «Le api come bioindicatori della qualità dell’aria», che impiega circa 240.000 api negli apiari di Sarroch e Terranova ed è stata recentemente estesa anche al sito di Augusta.

Persone, parità di genere e cultura dello «zero infortuni»

Alla fine del periodo di riferimento Sasol Italy contava 619 dipendenti, con una presenza femminile salita al 15% della forza lavoro, sostenuta dall’implementazione della certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022 e dalla campagna «Women Empowerment in Sasol Italy». Il rapporto richiama inoltre il quadro di governance aziendale — tra Codice di Condotta, tutela dei diritti umani, prevenzione della corruzione e gestione responsabile della catena di fornitura.

Massima attenzione resta infine riservata alla salute e alla sicurezza, monitorata attraverso l’indicatore RCR e guidata dalla cultura dello «zero infortuni», nonché al sostegno alle comunità locali tramite la partnership con Dynamo Camp, che coinvolge direttamente i dipendenti e le loro famiglie.

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