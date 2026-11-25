Read this article in English→

Un accesso carrabile alla costa che rischia di trasformarsi in una porta aperta al transito incontrollato di veicoli. È quanto segnalato dall’Associazione Pro Arenella ETS alle amministrazioni competenti per la situazione riscontrata in località Costa del Sole, nella contrada Arenella, a Siracusa.

Pubblicità

A documentare il problema sono alcune fotografie che mostrano un automezzo all’interno dell’area prospiciente il mare, raggiungibile attraverso una stradina normalmente utilizzata da residenti e bagnanti per accedere alla costa.

Secondo quanto riferito dall’associazione, il passaggio sarebbe stato reso possibile dalla rimozione o dallo spostamento di alcuni massi collocati all’ingresso del percorso. Elementi che, pur non essendo pienamente idonei a impedire il transito, rappresentavano comunque un deterrente fisico per l’accesso dei mezzi, senza ostacolare quello pedonale e ciclabile.

Una situazione che, secondo Pro Arenella, richiede un intervento preventivo per evitare che l’episodio possa ripetersi e che l’area diventi progressivamente accessibile alle auto. I rischi riguardano innanzitutto la sicurezza di pedoni, famiglie e bagnanti, soprattutto durante la stagione estiva, ma anche la tutela ambientale e paesaggistica, il possibile abbandono di rifiuti e l’occupazione impropria degli spazi costieri da parte di camper e altri veicoli.

L’associazione ha quindi chiesto alle amministrazioni di effettuare un sopralluogo e valutare il ripristino degli elementi dissuasori oppure l’installazione di sistemi alternativi, compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico. Tra le proposte anche l’installazione di un’adeguata segnaletica per vietare l’accesso ai mezzi non autorizzati.

La richiesta pone particolare attenzione alla necessità di mantenere libero e accessibile il percorso pedonale, garantendo anche le esigenze delle persone con mobilità ridotta e il passaggio dei mezzi di emergenza, soccorso e servizio autorizzati.

«La richiesta non è finalizzata a limitare l’accesso al mare, ma, al contrario, a preservarne la fruibilità pubblica, libera e sicura», sottolinea l’associazione, che si dichiara disponibile a collaborare con gli enti competenti.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale