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Sono state inaugurate questa mattina le due strutture sportive dell’I.I.S.S. “Antonello Gagini” di Siracusa, interessate da importanti interventi di riqualificazione della palestra indoor e di rigenerazione del tensostatico.

Gli interventi sono stati finanziati nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027, Azione 4.2.1, finalizzata al potenziamento e al miglioramento degli ambienti scolastici e formativi.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, e il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica, Salvo Cannata, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto.

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“Due importanti spazi sportivi vengono restituiti alla comunità scolastica e all’intera città di Siracusa. Un risultato significativo che testimonia quanto sia importante investire nella qualità degli ambienti scolastici, nella promozione dello sport e nel benessere dei nostri giovani.

Un particolare ringraziamento va alla dirigente scolastica Giovanna Strano e a tutto il suo staff, al progettista, ingegnere Sebastiano Sudano, e ai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che hanno fornito assistenza e supporto tecnico.

La collaborazione tra istituzioni scolastiche ed enti territoriali rappresenta una condizione fondamentale per migliorare il patrimonio edilizio scolastico e offrire nuove opportunità di crescita e socializzazione alle giovani generazioni”.

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