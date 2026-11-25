Read this article in English→

L’europa si interroga sul proprio futuro

Tra sicurezza, identità culturale, libertà religiosa e proteste popolari, il tema della presenza islamica e dell’integrazione torna al centro del dibattito europeo.

L’Europa sta attraversando una fase particolarmente delicata. In diversi Paesi cresce il confronto sull’immigrazione, sulla presenza delle comunità musulmane, sulla sicurezza e sulla capacità degli Stati di garantire il rispetto delle proprie leggi, tradizioni e valori costituzionali.

Pubblicità

L’Italia non fa eccezione. Negli ultimi mesi il dibattito politico si è intensificato, con posizioni sempre più distanti sulla diffusione dei luoghi di culto islamici, sull’utilizzo del velo integrale negli spazi pubblici, sull’integrazione scolastica e sulla necessità di contrastare ogni forma di radicalismo religioso.

Ma la domanda che molti cittadini si pongono è legittima: fino a che punto un Paese può accogliere nuove comunità culturali e religiose senza compromettere la propria identità e la coesione sociale?

ITALIA: TRA INTEGRAZIONE E TIMORI DI UNA TRASFORMAZIONE CULTURALE

Il governo italiano ha recentemente adottato misure in materia di scuola, integrazione linguistica e velo integrale. Il decreto scolastico del settembre 2026 ha introdotto limiti alla concentrazione di studenti con competenze insufficienti in lingua italiana nelle classi e il divieto di burqa e niqab nelle scuole.

Anche il dibattito politico si è fatto più acceso. La Lega ha annunciato nuove iniziative contro quello che definisce integralismo islamico, mentre Fratelli d’Italia ha promosso una campagna sulla libertà delle donne e sulla trasparenza dei finanziamenti ai luoghi di culto.

Il 23 novembre Matteo Salvini ha annunciato una mobilitazione nazionale prevista per il 12 e 13 dicembre contro l’islamismo politico e il radicalismo islamico.

Sono questioni che non possono essere liquidate con semplici slogan. La libertà religiosa è un diritto fondamentale, ma nessuna religione, organizzazione o ideologia può pretendere di collocarsi al di sopra delle leggi dello Stato.

INGHILTERRA: LE STRADE SI RIEMPIONO DI MANIFESTANTI

Anche nel Regno Unito la situazione è diventata particolarmente delicata.

Negli ultimi mesi diverse città inglesi sono state teatro di manifestazioni contro l’immigrazione e contro le politiche governative sull’accoglienza dei richiedenti asilo.

Il 16 maggio 2026 Londra ha ospitato due grandi manifestazioni distinte: una contro gli elevati livelli di immigrazione e quella che alcuni manifestanti considerano una minaccia islamica all’identità britannica, l’altra a sostegno della popolazione palestinese. La polizia ha impiegato circa 4.000 agenti e registrato 31 arresti.

A ottobre, manifestazioni contro l’accoglienza dei migranti si sono svolte anche a Gosport e Portsmouth. A Gosport, il 25 ottobre, circa 400 persone hanno partecipato a una protesta anti-immigrazione, mentre un altro gruppo ha organizzato una contro-manifestazione.

A Crowborough, nel Sussex, le proteste contro l’utilizzo di un campo militare per ospitare richiedenti asilo si sono protratte per mesi, alimentando tensioni tra residenti, amministrazioni locali e movimenti politici.

È evidente che una parte della popolazione britannica manifesta un crescente malcontento. Tuttavia, non bisogna confondere le preoccupazioni dei cittadini con le posizioni di gruppi estremisti che alimentano odio e intolleranza.

IL PROBLEMA NON È LA FEDE, MA IL RADICALISMO

È necessario fare una distinzione fondamentale: l’Islam, come religione, non può essere identificato automaticamente con il terrorismo, il fondamentalismo o l’estremismo politico.

Esistono milioni di musulmani che vivono pacificamente in Europa, lavorano, rispettano le istituzioni e contribuiscono alla società.

Il problema nasce quando qualcuno pretende di imporre regole religiose incompatibili con i principi democratici, nega la parità tra uomo e donna, giustifica matrimoni forzati, limita la libertà individuale o alimenta l’odio verso chi professa una fede diversa.

Su questi comportamenti non possono esserci ambiguità.

La libertà religiosa deve essere tutelata, ma deve andare di pari passo con il rispetto delle leggi, della dignità umana e dei diritti fondamentali.

Allo stesso tempo, non si può permettere che la paura dell’islamizzazione diventi una giustificazione per discriminare indistintamente un’intera comunità religiosa.

UN’EUROPA CHE NON DEVE AVERE PAURA DI DISCUTERE

L’Europa deve ritrovare il coraggio di affrontare questi argomenti senza censura, senza intimidazioni e senza trasformare ogni critica in un’accusa di razzismo.

Difendere la propria identità culturale non significa odiare gli altri. Difendere il cristianesimo, le tradizioni nazionali, la storia e i valori occidentali non significa negare a qualcuno il diritto di professare un’altra religione.

Significa, piuttosto, riconoscere che ogni società ha il diritto di proteggere il proprio patrimonio culturale, purché lo faccia nel rispetto della Costituzione e dei diritti di tutti.

L’Italia e l’Inghilterra rappresentano oggi due osservatori importanti di una questione che riguarda l’intero continente.

Le istituzioni devono garantire sicurezza, controlli, integrazione reale e rispetto delle regole. Le comunità religiose devono collaborare con gli Stati e isolare ogni forma di radicalismo. I cittadini devono poter esprimere le proprie preoccupazioni senza essere criminalizzati.

LA DOMANDA FINALE: QUALE EUROPA VOGLIAMO LASCIARE AI NOSTRI FIGLI?

Non possiamo ignorare ciò che accade nelle nostre città, ma non possiamo nemmeno costruire il futuro sulla paura e sull’odio.

L’Europa ha una storia, una cultura e radici profonde. Ha il dovere di custodirle, così come ha il dovere di garantire dignità e libertà a ogni persona che vive sul suo territorio.

La vera sfida non è mettere una religione contro un’altra. È impedire che qualsiasi forma di estremismo, religioso o ideologico, possa minacciare la convivenza civile.

Perché uno Stato democratico non deve rinunciare alla propria identità per accogliere, ma non deve nemmeno rinunciare ai propri principi per difenderla.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale