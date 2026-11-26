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MELILLI, SIRACUSA / CULTURA & SOCIETÀ – Mettere la gentilezza al centro della riflessione sul futuro delle comunità, puntando sulla cultura e sulla rigenerazione dei legami sociali. È questo il senso dell’appuntamento in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale di Melilli, dove nell’ambito dell’Eco Book Festival verrà presentato il volume «La Mite Spada – Poemetto sulla gentilezza» del Prof. Avv. Daniel Amato, avvocato, dirigente pubblico, docente universitario e autore di studi tra diritto, filosofia, scienze sociali e letteratura.

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La visione dell’amministrazione: «Cultura come infrastruttura sociale»

L’iniziativa si inserisce nella linea tracciata dal sindaco On. Giuseppe Carta, presidente della IV Commissione Ars «Ambiente, Territorio e Mobilità», che individua nella cultura un pilastro della coesione cittadina e della crescita del comprensorio.

«Vogliamo superare – afferma il sindaco Giuseppe Carta – la logica degli eventi occasionali e integrare le politiche culturali nei processi di sviluppo locale, promuovendo coesione sociale, partecipazione civica e identità territoriale. Tre mesi di storie, radici e rigenerazioni sulla Terrazza degli Iblei, nel segno di una sostenibilità tanto ambientale quanto umana».

Gli interventi e il programma della serata

L’incontro offrirà un confronto trasversale tra poesia, filosofia, diritto e impegno civile per riscoprire la gentilezza non come debolezza, ma come concreta forza di trasformazione sociale. Dopo gli interventi del sindaco Giuseppe Carta e di Enza Marchica, dirigente dell’Area Strategica del Comune di Melilli e presidente dell’Associazione «Il Filo della Vita» ODV, dialogheranno sul tema:

Michelangelo Giansiracusa , presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e sindaco di Ferla, impegnato nella promozione della cultura del benessere come leva di sviluppo;

, presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e sindaco di Ferla, impegnato nella promozione della cultura del benessere come leva di sviluppo; Violante Valenti , direttrice artistica della Fondazione Pino Valenti da Melilli, scrittrice, drammaturga, saggista e regista teatrale;

, direttrice artistica della Fondazione Pino Valenti da Melilli, scrittrice, drammaturga, saggista e regista teatrale; Agatino Mirko Aloisio, assessore alla Cultura del Comune di Melilli, che ha condiviso con l’autore il percorso accademico e di ricerca sulla gentilezza nell’ambito della Sociologia del Diritto.

A moderare il dibattito sarà Gianni Catania, mentre le conclusioni della serata saranno affidate direttamente all’autore Daniel Amato.

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