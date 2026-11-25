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ROMA, RIETI / CRONACA & GIUSTIZIA – Nuovi sviluppi sul fronte delle indagini legate al caso Emanuela Orlandi: il ritrovamento di alcune audiocassette risalirebbe al 2024, quando, su richiesta dei pubblici ministeri, gli investigatori hanno perquisito tra Rieti e Roma le abitazioni di Mario Meneguzzi, zio della giovane scomparsa e deceduto da oltre una decina di anni.

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Il ritrovamento nella casa romana e due anni di riserbo

Secondo quanto emerge, proprio nell’abitazione romana di Meneguzzi gli inquirenti avrebbero rinvenuto i supporti audio contenenti registrazioni.

Le audiocassette sarebbero state esaminate nel massimo riserbo per circa due anni, fino al colpo di scena delle ultime ore con l’isolamento di una nuova voce da parte degli investigatori.

Le verifiche investigative

L’acquisizione e l’analisi dei nastri si inseriscono nell’attività di approfondimento condotta dalla procura su materiali e tracce legati alla vicenda, mentre restano sotto la lente degli inquirenti gli esiti degli accertamenti tecnici sulle registrazioni emerse dalle perquisizioni del 2024

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