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SIRACUSA / POLITICA & CRONACA – «Questa vicenda mi preoccupa moltissimo e mi preoccupa soprattutto come continua ad essere gestita sul piano morale da parte del primo cittadino». Ospite della trasmissione «Punto e a capo», l’avvocato e consigliere comunale Massimo Milazzo, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Vermexio, traccia un bilancio durissimo della situazione politica e amministrativa di Siracusa a circa un mese e mezzo dall’operazione Nexus, scattata il 14 ottobre.

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L’ombra di Nexus e la mozione di sfiducia

All’indomani dell’inchiesta, Milazzo aveva chiesto al sindaco Francesco Italia di chiarire se si tratti di episodi isolati o di un sistema più ampio, affinché cittadini, imprese e aspiranti dipendenti comunali abbiano la certezza di poter concorrere ad armi pari e in piena trasparenza. Domande che, a suo dire, restano ancora senza risposta.

Sull’esito della recente mozione di sfiducia — votata da 16 consiglieri contro 14, ma non andata a segno per il mancato raggiungimento della soglia dei 20 voti necessari alla decadenza — il capogruppo del Pd parla comunque di una sconfitta politica per l’esecutivo, definendo Nexus «la goccia che ha fatto traboccare il vaso» in una fase segnata da quella che giudica una mancanza di amministrazione concreta.

Le criticità cittadine: dall’acqua ai rifiuti, fino ai parcheggi e al cimitero

Nel corso dell’intervista, Milazzo elenca una lunga serie di emergenze quotidiane che penalizzano famiglie, attività commerciali e visitatori:

Servizio idrico e rifiuti: intere abitazioni e locali lasciati senz’acqua e una raccolta dei rifiuti giudicata mai decollata, con il rischio di una proroga sul nuovo bando;

intere abitazioni e locali lasciati senz’acqua e una raccolta dei rifiuti giudicata mai decollata, con il rischio di una proroga sul nuovo bando; Viabilità, traffico e parcheggi: strade dissestate con buche e incidenti gravi, traffico irrisolto e carenza di aree di sosta, con la marcia indietro sulla privatizzazione dei parcheggi arrivata solo dopo le carte dell’inchiesta Nexus;

strade dissestate con buche e incidenti gravi, traffico irrisolto e carenza di aree di sosta, con la marcia indietro sulla privatizzazione dei parcheggi arrivata solo dopo le carte dell’inchiesta Nexus; Cimitero e decoro urbano: loculi saturi, degrado al cimitero e scarsità di vigili urbani per far rispettare le regole e il decoro, anche di fronte a comportamenti scorretti dei turisti in piazza Duomo;

loculi saturi, degrado al cimitero e scarsità di vigili urbani per far rispettare le regole e il decoro, anche di fronte a comportamenti scorretti dei turisti in piazza Duomo; Fuga dei giovani: un dato statistico citato da Milazzo segnala che negli ultimi anni il 7,65% della popolazione — in media giovani sui 28-30 anni — ha lasciato la città, impoverendo il territorio e accentuando l’invecchiamento demografico.

«Servono zone per le imprese e trasformazione agroalimentare»

Secondo l’esponente dem, in otto anni e mezzo di amministrazione è mancata una visione economica per il futuro di Siracusa, affidata quasi esclusivamente a un turismo in gran parte stagionale. Per creare occupazione stabile, Milazzo propone di puntare su un’area dedicata all’insediamento delle piccole e medie imprese — sostenuta da incentivi sui tributi locali — e di sviluppare in loco la trasformazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, come la patata novella siracusana, le fragole di Cassibile, gli agrumi e il pomodorino di Pachino, oggi spesso lavorati fuori provincia.

Il lavoro con i giovani del Pd e la domanda sulla candidatura a sindaco

Milazzo rivendica il lavoro condiviso in Consiglio comunale con i consiglieri Sara Zappulla e Angelo Greco e con la segreteria cittadina guidata da Matilde Di Giovanni, ribadendo la volontà di proporre una politica lontana da clientele e favori. Alla domanda diretta su una sua eventuale candidatura a sindaco alle prossime elezioni, risponde che è prematuro, ma sottolinea che Siracusa «va ricostruita» attraverso una convergenza ampia di forze politiche responsabili attorno alle priorità della città, da cui nascerà poi la squadra.

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