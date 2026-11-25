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SIRACUSA, ROMA / POLITICA & AMBIENTE – «Accogliamo con soddisfazione il via libera della commissione Ambiente del Senato all’ordine del giorno che impegna il Governo nazionale a riesaminare l’iter istitutivo e i confini del Parco degli Iblei. Nel merito e nel metodo è quello che chiediamo da mesi: il riesame deve passare da un tavolo di concertazione con gli enti interessati e con le categorie produttive e sociali. È il primo passo concreto verso la riperimetrazione». Lo dichiara in una nota Riccardo Gennuso, deputato regionale di Forza Italia.

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«Frutto della sinergia tra territorio, Regione e Governo nazionale»

Secondo l’esponente parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana, il voto ottenuto a Palazzo Madama rappresenta il coronamento di un’interlocuzione costante tra i rappresentanti istituzionali siciliani e l’esecutivo nazionale.

«Questo esito – prosegue il deputato azzurro – è il frutto del lavoro svolto dalla deputazione di quel territorio, che ha tenuto continui contatti con il Governo e con i referenti nazionali. La strada individuata con il Presidente della Regione e il ministro dell’Ambiente era un intervento legislativo su perimetrazione e zonizzazione, e ora trova un primo sbocco in Parlamento».

Il coinvolgimento di Comuni e categorie produttive

In chiusura, Gennuso ribadisce la necessità che ogni decisione sulla tutela ambientale del comprensorio ibleo venga condivisa con chi opera quotidianamente sul territorio: «Il metodo è quello che sosteniamo dall’inizio, cioè un confronto vero con i Comuni, le categorie economiche e le rappresentanze sociali, perché la tutela degli Iblei regge soltanto se chi vive e lavora su quel territorio partecipa alle scelte».

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