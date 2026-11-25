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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / ATTUALITÀ & SOCIALE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, donne di età, storie ed esperienze diverse si sono ritrovate in Piazza Vittime del Femminicidio, accanto alla panchina rossa, per condividere un messaggio di solidarietà, consapevolezza e vicinanza. Un’iniziativa nata dalla volontà di andare oltre la semplice ricorrenza simbolica, invitando le donne a riconoscersi, sostenersi e fare rete sul territorio.

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Il messaggio di Patrizia Arangio: «Essere scudo, voce e presenza»

A farsi promotrice dell’incontro è stata Patrizia Arangio, che ha voluto lanciare un appello alla costruzione di legami autentici all’interno della comunità: «In un mondo in cui è facile puntare il dito, scegliamo di essere un rifugio, un consiglio, una mano sulla spalla. In un mondo pieno di problemi, impariamo ad ascoltare, a regalare un sorriso, a non lasciare indietro nessuna. Di fronte alla violenza dobbiamo essere scudo, voce, presenza».

La scelta di riunirsi in Piazza Vittime del Femminicidio, davanti alla panchina rossa, richiama direttamente la memoria delle donne che hanno perso la vita, il dolore delle loro famiglie e la responsabilità collettiva nel contrastare ogni forma di abuso: «Ritrovarci insieme, in una comunità spesso attraversata da divisioni, assume un significato ancora più importante – prosegue Arangio –. Donne diverse, con percorsi e sensibilità differenti, che scelgono di esserci e di condividere un principio fondamentale: nessuna donna deve essere lasciata sola».

L’inizio di un percorso aperto alla città

A immortalare il momento simbolico è stato il fotografo Jvano Bosco, ringraziato dalle partecipanti per aver messo gratuitamente a disposizione la propria professionalità, condividendo il valore civile dell’appuntamento.

L’auspicio espresso al termine dell’incontro è che la giornata odierna rappresenti soltanto il punto di partenza: «Questa non vuole essere un’iniziativa isolata. Vorrei che diventasse l’inizio di un percorso, fatto di altri momenti di incontro e condivisione, affinché sempre più donne e uomini possano sentirsi coinvolti e trovare uno spazio in cui riconoscersi e sostenersi. La partecipazione deve crescere, senza lasciare indietro nessuna».

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