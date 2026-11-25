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Il consiglio dei ministri ha ripristinato l’elezione diretta del presidente dei Liberi consorzi comunali e delle aree metropolitane in Sicilia. E’ passata la proposta del movimento Sud Chiama Nord. “Finalmente si chiude la stagione dei nominati – afferma il leader del movimento, Cateno De Luca – e si torna al voto popolare”.

“Il disegno di legge era al centro dell’accordo con Giorgia Meloni – continua De Luca – e oggi arriva una risposta attesa da anni, che ridà voce e potere di scelta ai cittadini”.

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