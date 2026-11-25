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Basta con le polemiche a colpi di comunicati stampa e con le continue contrapposizioni tra maggioranza, opposizione e forze politiche. A Siracusa è necessario abbassare i toni e riportare il confronto politico sui binari del dialogo e della responsabilità. È questo il messaggio lanciato da Fabio La Ferla, presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale ed esponente politico, che interviene nel dibattito cittadino invitando tutti i rappresentanti istituzionali a cambiare metodo.

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«In questi giorni assistiamo a un susseguirsi di comunicati stampa, prese di posizione, repliche e controrisposte che alimentano un dibattito pubblico fatto prevalentemente di contrapposizioni. Da cittadino, da esponente politico attivo e da persona che conosce da anni le dinamiche politico-amministrative, ritengo che questo modo di fare politica meriti una seria riflessione», afferma La Ferla.

L’esponente politico precisa di non voler entrare nel merito delle singole controversie né schierarsi a favore di una parte o dell’altra, ma di voler rivolgere un appello generale a chi ricopre incarichi politici e istituzionali.

«La politica non può e non deve diventare una continua guerra mediatica a colpi di comunicati stampa. Questi scambi, spesso, non producono risultati concreti, non risolvono i problemi e finiscono soltanto per generare confusione tra i cittadini, aumentando la distanza e la sfiducia nei confronti delle istituzioni».

Secondo La Ferla, a pagare il prezzo di questo clima sono soprattutto i cittadini, che rischiano di perdere fiducia nella politica e di mettere sullo stesso piano chi lavora seriamente per il territorio e chi alimenta uno scontro permanente.

Da qui l’invito rivolto a deputati nazionali e regionali, rappresentanti di partito, segretari, consiglieri comunali, sindaci e amministratori: «Se davvero si vuole perseguire il bene della comunità, bisogna avere il coraggio di sedersi attorno a un tavolo, confrontarsi con rispetto, ascoltarsi reciprocamente e cercare punti di incontro».

«I mezzi per dialogare esistono: telefonate, email, PEC e incontri istituzionali. Prima si dialoga, poi, se necessario, si comunica. Non il contrario», sottolinea.

La Ferla conclude con un appello a superare personalismi e divisioni: «Siracusa, la sua provincia e le nostre comunità meritano molto di più di una continua contrapposizione mediatica. I cittadini meritano risposte, progetti e serietà. La politica non si misura dal numero dei comunicati stampa pubblicati, ma dalla capacità di trovare soluzioni e produrre risultati nell’interesse collettivo. È arrivato il momento di mettere da parte gli ego e tornare a fare politica attorno a un tavolo, con rispetto e responsabilità».

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