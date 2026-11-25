Read this article in English→

SCOGLITTI, RAGUSA / CRONACA – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la circonvallazione di Scoglitti, nella zona di Kamarina, dove si è verificato un violento scontro frontale tra un’autovettura e un trattore agricolo.

Un ferito grave e ingenti danni ai mezzi

Il bilancio dell’impatto è di una persona rimasta gravemente ferita, soccorsa sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportata in ambulanza in ospedale per ricevere le cure del caso.

Pubblicità

Lo scontro è stato particolarmente violento: la vettura ha riportato ingenti danni nella parte anteriore e, a seguito dell’urto, sono scoppiati anche gli airbag.

Buio e scarsa visibilità tra le ipotesi al vaglio

Tra gli elementi che potrebbero aver inciso sulla dinamica dell’incidente figura anche la scarsa visibilità: al momento del frontale, infatti, il tratto stradale sarebbe stato completamente al buio. Saranno comunque i rilievi e gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire con precisione le cause e l’esatta ricostruzione dell’accaduto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato di Vittoria e i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nelle verifiche di rito. (Foto di Franco Assenza)

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale