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SIRACUSA, FLORIDIA / CRONACA & SOCIALE – L’aula di Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Siracusa ha ospitato questa mattina, mercoledì 25 novembre, la tavola rotonda di sensibilizzazione «Oltre quel rosso… la forza di rinascere», promossa dal Comitato Unico di Garanzia del Tribunale di Siracusa e dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’incontro hanno preso parte autorità giudiziarie e amministrative, forze dell’ordine, esponenti del mondo scolastico e centri antiviolenza del territorio.

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Il contributo di «Work in Progress – Pink House» e il lavoro di squadra

Il contributo dell’APS Work in Progress – Centro Antiviolenza Pink House di Floridia, curato dalla presidente Cristina Sanzaro, è stato illustrato e moderato dall’avvocata Mimma Coco sul tema «Nessuna donna ai margini: contrastare la violenza e le discriminazioni per garantire a tutte protezione, sostegno, libertà e dignità».

Accanto all’avvocata Coco hanno preso parte all’iniziativa le avvocate Elena Procopio e Aglaia Reale, la mediatrice culturale Floriana Sanzaro, la socia Pinella Miano, le volontarie Tania Vasile e Giorgia Conigliaro e Giusy Devole, a testimonianza dell’importanza di un approccio multidisciplinare e del lavoro di squadra sul territorio.

Prevenzione culturale, ruolo della scuola e donne più vulnerabili

Nel corso dell’intervento è stato ribadito che la violenza contro le donne non è una vicenda privata né una questione che riguarda esclusivamente il mondo femminile, ma un fenomeno culturale e sociale che chiama in causa anche gli uomini per superare modelli fondati sul possesso e sulla subordinazione, agendo alle radici prima ancora dell’emergenza.

Un ruolo decisivo spetta alla scuola, chiamata a educare al rispetto e alla parità sin dall’infanzia: al riguardo l’associazione ha richiamato i percorsi formativi già avviati negli istituti, tra cui le attività appena concluse con il IV Istituto comprensivo «Salvatore Quasimodo» di Floridia per decostruire gli stereotipi di genere, inclusi quelli legati ai ruoli professionali.

Particolare attenzione è stata infine rivolta alle donne esposte a maggiore vulnerabilità — migranti, appartenenti a minoranze culturali o prive di autonomia economica — che rischiano l’invisibilità per barriere linguistiche, isolamento e dipendenza economica. Per superare questi ostacoli servono informazione accessibile, mediazione culturale, ascolto privo di pregiudizi e percorsi concreti di autonomia: «La libertà, la dignità e il rispetto non sono privilegi da concedere: sono diritti che dobbiamo garantire a tutte», è stata la sintesi conclusiva dell’intervento.

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