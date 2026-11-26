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La Corte d’appello di Catania ha riformato in meglio la condanna inflitta dal Gup del tribunale aretuseo a carico di cinque priolesi, sorpresi il 30 giugno dello scorso anno in una villetta in possesso di un fucile e tre pistole. Il principale imputato, Fabio De Simone, difeso dagli avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio, si è visto dimezzare la pena da 10 anni a 5 anni e 10 mesi di reclusione. Anche gli altri imputati Christian Mirabile, Salvatore Tarascio, Mario Ranno e Gabriele Petrolito sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi di reclusione, due in meno rispetto al giudizio di primo grado.

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Durante il blitz, all’interno della villetta di campagna, furono bloccati anche due minorenni. All’interno dell’abitazione i carabinieri rinvennero e sequestrarono un fucile calibro 12 a canne mozze, con matricola abrasa e due cartucce caricate a pallettoni; una pistola semiautomatica calibro 9, una pistola originariamente a salve modifica per essere offensiva, una pistola a tamburo con matricola abrasa, una penna-pistola, tutte con relativo munizionamento, e due coltelli.

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