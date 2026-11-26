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E’ stata ridotta in appello a 4 anni di reclusione la pena inflitta al ventunenne Antonino Rasizzi Scalora. In primo grado fu condannato a 6 anni per tentato omicidio. La corte d’appello di Catania ha escluso l’aggravante al tentativo di omicidio. Difeso dagli avvocati Puccio Forestiere e David Buscemi, l’imputato si rese protagonista il 2 settembre 2025 di una rissa a Priolo, Nel corso di una lite tra Caminanti, Rasizzi avrebbe sparato un colpo di pistola, arma mai rinvenuta, con il quale ha provocato il ferimento al gomito di A. F., il quale è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari ed è stato sottoposto ad una lunga degenza. La lite avvenne tra due fazioni a pugni ma anche con bastoni. L’imputato ha sempre affermato di non avere utilizzato l’arma. Rasizzi si trova adesso in regime di arresti domiciliari senza l’applicazione del braccialetto elettronico.

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