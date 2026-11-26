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SIRACUSA / POLITICA & ENTI LOCALI – «Accolgo con grande soddisfazione il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega che prevede il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. Un importante passo avanti per la democrazia, la rappresentanza territoriale e la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni». Lo dichiara Giuseppe Di Mare, commissario provinciale e vice commissario regionale di Lega-Italia Federale per Siracusa, commentando la riforma promossa dall’esecutivo su una battaglia portata avanti da anni dal partito.

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Il focus sul Libero Consorzio di Siracusa e i conti dell’ente

Per Di Mare, il voto diretto rafforza il legame tra elettori e amministrazioni e responsabilizza la classe dirigente, ma richiede una particolare attenzione alle condizioni concrete degli enti territoriali: «Penso alla nostra provincia di Siracusa, alle differenti esigenze dei suoi 21 Comuni, ma anche alle condizioni di estrema difficoltà economico-finanziaria in cui versa il Libero Consorzio comunale. Una situazione debitoria che ne condiziona pesantemente la capacità operativa e di programmazione».

Da qui l’appello a legare la riforma istituzionale al sostegno economico: «Il ripristino dell’elezione diretta deve quindi essere accompagnato da un percorso di risanamento finanziario e da un’adeguata dotazione di risorse. Non possiamo restituire piena rappresentanza democratica a enti che rischiano di non avere gli strumenti economici per esercitare le proprie funzioni».

Competenze strategiche e l’auspicio per la Sicilia

Richiamando ambiti decisivi per la vita quotidiana — dalla viabilità all’edilizia scolastica, dalla pianificazione territoriale al coordinamento tra i Comuni — il dirigente di Lega-Italia Federale sottolinea come serva dotare gli enti di strumenti adeguati per operare con efficacia.

«Auspico che il percorso parlamentare proceda speditamente e che anche in Sicilia, nel rispetto delle prerogative della nostra autonomia speciale, si possa arrivare al superamento del sistema di elezione di secondo livello – conclude Di Mare –. La partecipazione popolare non è mai un ostacolo ai processi decisionali, ma il fondamento della loro legittimità democratica».

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