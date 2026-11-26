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SIRACUSA / CRONACA & ATTUALITÀ – La sicurezza stradale torna al centro del dibattito cittadino con l’iniziativa pubblica «Sicurezza stradale – Una città più sicura per tutti», in programma sabato 28 novembre 2026, alle ore 17:00, presso Il Cerchio, in via dell’Arsenale 40/A a Siracusa. L’evento è promosso da Alternativa Libera Siracusa in collaborazione con il Comitato Attivisti Siracusani (C.A.S.), l’Associazione Tappami e l’Associazione Ruote Libere.

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A coordinare l’incontro sarà Salvatore Russo, presidente di Alternativa Libera Siracusa, con la partecipazione confermata della Dott.ssa Sulfaro in rappresentanza della Questura di Siracusa su delega del Questore Aldo Fusco. Previsti inoltre i collegamenti da remoto di Severino Magni (Associazione Ruote Libere, esperto in segnaletica stradale) e Cristiano Davoli (presidente dell’Associazione Tappami).

Manutenzione ordinaria e più controlli sulle strade

Nel corso del pomeriggio verranno esaminate le principali criticità della viabilità urbana — dalle buche e dai dissesti stradali ai marciapiedi danneggiati, fino alla segnaletica orizzontale e verticale e agli attraversamenti pedonali — accompagnate da una ricognizione sugli affidamenti comunali per ricostruire risorse impiegate, lavori eseguiti e ricadute sui cittadini.

«Prima di continuare a spendere risorse in interventi isolati – dichiara Salvatore Russo – dobbiamo capire quanto spendiamo, quali lavori vengono affidati, cosa viene effettivamente realizzato e soprattutto quali risultati ottengono i cittadini. La manutenzione ordinaria deve diventare una priorità permanente».

Sul fronte della prevenzione e della repressione delle infrazioni, l’iniziativa richiama l’attenzione di Prefettura e forze dell’ordine per intensificare i controlli su comportamenti come l’uso del cellulare alla guida e la circolazione di veicoli irregolari: «La sicurezza non si ottiene soltanto installando attraversamenti rialzati. Servono più controlli, più prevenzione e una presenza costante delle forze dell’ordine sulle strade».

Volontariato civico, piste ciclabili e partecipazione

Tra le proposte sul tavolo figurano:

il coinvolgimento dei cittadini nel volontariato civico — sull’esempio dell’Associazione Tappami — con reti di volontari formati per segnalare criticità e collaborare, in progetti autorizzati e coordinati dall’amministrazione, alla cura degli spazi pubblici, anche tramite strumenti come il baratto amministrativo;

— sull’esempio dell’Associazione Tappami — con reti di volontari formati per segnalare criticità e collaborare, in progetti autorizzati e coordinati dall’amministrazione, alla cura degli spazi pubblici, anche tramite strumenti come il baratto amministrativo; una revisione complessiva delle piste ciclabili, con riferimenti al caso di via Re Ierone I, alla pista ciclabile Rossana Maiorca e al progetto della Grande Pista Ciclabile di Padre Rosario Lo Bello.

L’incontro lascerà spazio anche agli interventi dal pubblico per raccogliere segnalazioni e proposte: «Non vogliamo limitarci a denunciare i problemi – conclude Russo –. Vogliamo mettere sul tavolo proposte concrete e costruire un percorso che possa diventare un progetto amministrativo per Siracusa».

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