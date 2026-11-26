Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

SPETTACOLO & SALUTE – «Dovrò fare la chemioterapia da lunedì prossimo e ho paura». Con questo annuncio diretto e carico di emozione, Antonella Elia rende noto l’inizio imminente di un percorso terapeutico che prenderà il via la prossima settimana, confessando senza filtri il timore che accompagna questo passaggio.

L’annuncio e il timore per l’inizio delle cure

La confessione della showgirl e volto televisivo mette al centro l’impatto emotivo e personale di una diagnosi che impone l’avvio di un ciclo di chemioterapia già a partire da lunedì prossimo. Parole schiette, capaci di restituire la fragilità e la sincerità del momento, in cui la paura di affrontare le terapie emerge con chiarezza.

Il percorso terapeutico al via lunedì

Con l’avvio delle cure fissato per l’inizio della prossima settimana si apre per Antonella Elia una fase delicata, scandita dai tempi del trattamento e dalla vicinanza di affetti, addetti ai lavori e pubblico. Restano in attesa eventuali ulteriori dichiarazioni o aggiornamenti da parte della diretta interessata sul percorso che si appresta ad affrontare.