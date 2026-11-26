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ROMA, CALTANISSETTA / CRONACA & GIUSTIZIA – «Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un “condannato a morte” non può mentire». Con queste parole, datate 20 novembre — il giorno prima del suicidio avvenuto il 21 novembre — Gianni De Gennaro apriva una lettera-testamento di otto pagine lasciata «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico» e anticipata oggi in esclusiva dal Corriere della Sera.

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«Il mio testamento morale» e la fedeltà allo Stato

Nel documento, racchiuso in una busta e introdotto dalla formula «Questo è il mio testamento morale», l’ex capo della Polizia rivendica il proprio operato lungo decenni di servizio pubblico, respingendo l’idea di aver mai agito per tornaconto personale: «Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria – scrive – e non ho mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi».

Nelle otto pagine vergate prima di togliersi la vita, De Gennaro afferma di aver sempre operato per ubbidire agli ordini e di aver aiutato gli altri senza mai avvantaggiare sé stesso o la propria famiglia. Ammette inoltre di aver commesso errori, talvolta definiti «imperdonabili», ma precisa: «Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia».

La spiegazione sull’hard disk cercato dai magistrati di Caltanissetta

Ampio spazio della lettera è dedicato al disco rigido ricercato dagli inquirenti della Procura di Caltanissetta nell’ambito delle indagini legate al caso via D’Amelio e alle accuse rivolte all’ex prefetto dal procuratore Salvatore De Luca. De Gennaro chiarisce il motivo per cui non lo aveva consegnato in precedenza e ne descrive il contenuto:

Nessun segreto o mistero: l’ex vertice del Viminale esclude che sul supporto siano custoditi enigmi o carte occulte;

l’ex vertice del Viminale esclude che sul supporto siano custoditi enigmi o carte occulte; Quarant’anni di attività: il disco conterrebbe soltanto i riscontri di circa quarant’anni di vita professionale, segnati anche da sofferenze e amarezze;

il disco conterrebbe soltanto i riscontri di circa quarant’anni di vita professionale, segnati anche da sofferenze e amarezze; L’invito agli inquirenti: l’ex capo della Polizia chiede di esaminarlo con attenzione, ma «con animo sereno, scevro da inutili dietrologie».

«Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano – esordisce nel passaggio dedicato al supporto informatico –. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze».

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