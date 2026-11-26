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MONREALE, PALERMO / CRONACA – Un segnale d’allarme, la prontezza nel mettersi in salvo e un intervento rapido tra un’area boschiva e la strada statale hanno portato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Monreale ad arrestare in flagranza di reato un uomo di 60 anni residente a Partinico per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

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L’allarme antistalking e la fuga nel bosco

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna, con applicazione del braccialetto elettronico, a seguito di pregressi maltrattamenti.

Tutto ha avuto inizio quando la donna, rientrando a casa, è stata avvisata dal suono del proprio dispositivo antistalking e ha notato il 60enne a bordo della sua auto nel parcheggio condominiale. Allontanatasi rapidamente, ha trovato rifugio in un vicino centro di riabilitazione, da dove ha contattato il 112.

Il blocco sulla statale, il sequestro e la convalida

I militari, intervenuti con il supporto della centrale operativa del gruppo Carabinieri di Palermo — incaricata del monitoraggio degli spostamenti segnalati dal braccialetto elettronico — si sono messi sulle tracce dell’uomo, nel frattempo dileguatosi a piedi in una zona boschiva. Grazie all’attività di osservazione e pedinamento e al costante aggiornamento in tempo reale sulla posizione del fuggitivo, i Carabinieri lo hanno individuato e bloccato in sicurezza poco dopo mentre tentava di proseguire la fuga lungo la strada statale.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

un coltello da cucina seghettato, nascosto nel vano portaoggetti della portiera;

tre cesoie da giardino, custodite nel bagagliaio.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice Preliminare del Tribunale di Palermo.

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