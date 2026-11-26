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SIRACUSA / CRONACA & URBANISTICA – La stazione marittima di Siracusa si prepara a trasformarsi non solo in un polo crocieristico, ma anche in un parco urbano aperto alla cittadinanza, con nuovi spazi verdi, piazze sul mare e percorsi panoramici per ricucire il legame tra il porto e il tessuto urbano. Si è concluso il concorso internazionale di progettazione in due fasi bandito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP) per la riqualificazione della struttura e degli spazi esterni del Molo Sant’Antonio.

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Ad aggiudicarsi il primo posto — su 39 proposte pervenute nella prima fase e cinque finaliste ammesse alla seconda — è stato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Settanta7 srl (mandataria), Cascone Engineering srl e Paisà Architettura del Paesaggio di Stignani Associati srl.

«Una nuova porta d’accesso alla città e al porto»

«Con questo progetto compiamo un passo decisivo verso la rigenerazione del fronte marittimo di Siracusa, promuovendo un modello di sviluppo che unisce crescita del turismo crocieristico, sostenibilità e integrazione urbana – dichiara Francesco Di Sarcina, commissario straordinario AdSP del Mare di Sicilia Orientale –. Il nostro obiettivo è rendere il molo un luogo vivo durante tutto l’anno, indipendentemente dalla presenza delle navi da crociera, restituendo alla collettività una porzione significativa del waterfront. Non realizzeremo soltanto un terminal moderno, ma una nuova porta di accesso alla città dal mare e, allo stesso tempo, un bellissimo ingresso allo scalo portuale per i siracusani».

Verde mediterraneo, efficienza energetica e fruizione pubblica

La proposta vincitrice (presentata in forma anonima con il codice 0045) è stata selezionata per l’elevata qualità architettonica e paesaggistica. L’intervento eliminerà le attuali distese di calcestruzzo — soggette a un marcato effetto «isola di calore» — sostituendole con giardini mediterranei, percorsi ombreggiati e aree attrezzate. La nuova stazione marittima avrà una grande copertura dalle linee sinuose in dialogo con il Porto Grande e Ortigia, integrando impianti fotovoltaici e sistemi di recupero delle acque meteoriche.

Il progetto punta a far convivere in sicurezza le attività portuali e l’uso quotidiano da parte della comunità:

Per i passeggeri: ambienti funzionali, versatili e accoglienti per ottimizzare i flussi crocieristici e i servizi di accoglienza;

ambienti funzionali, versatili e accoglienti per ottimizzare i flussi crocieristici e i servizi di accoglienza; Per i cittadini: libera accessibilità alle aree non soggette a restrizioni di sicurezza portuale, con percorsi ciclopedonali, spazi per lo sport all’aria aperta, aree relax, terrazze panoramiche e una grande piazza sul mare destinata a eventi culturali e ricreativi.

Iter esecutivo, commissione e premi ai finalisti

Il raggruppamento vincitore curerà ora le fasi successive fino al progetto esecutivo che, acquisiti i pareri degli enti competenti, costituirà la base per la gara d’appalto dei lavori. La selezione è stata curata da una Commissione giudicatrice composta dall’architetto Gaetano Brex (Comune di Siracusa), dal professor Luigi Alini (Università degli Studi di Catania), dal soprintendente Antonino Lutri (Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa), dall’ingegnere Guido Monteforte Specchi (Ordine degli Ingegneri di Siracusa) e dall’architetto Sandro Brandino (presidente dell’Ordine degli Architetti di Siracusa). Ai cinque finalisti della seconda fase sono stati riconosciuti premi in denaro a scalare in base alla graduatoria, dai 30.000 euro del primo classificato fino ai 25.000 euro del quinto.

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