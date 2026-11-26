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SIRACUSA / POLITICA & SANITÀ – «Oggi è il momento di fare chiarezza, una volta per tutte, sulle troppe zone d’ombra che hanno caratterizzato la nostra sanità negli ultimi mesi. Dobbiamo pretendere risposte precise sulla gestione delle cliniche e delle strutture convenzionate con il pubblico». Con questo messaggio diffuso su Facebook nella mattinata di giovedì 26 novembre, Carlo Auteri riaccende i riflettori sul sistema sanitario del territorio, chiedendo trasparenza sui rapporti tra sanità pubblica e privato accreditato nella provincia di Siracusa.

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Il nodo cliniche convenzionate e il costo per i cittadini

Nel suo intervento social, il deputato richiama la necessità di dare risposte concrete a chi attende chiarezza e giustizia, evidenziando il malcontento dell’opinione pubblica di fronte alle criticità emerse negli ultimi mesi.

«Lo dobbiamo a ogni singolo cittadino: non è più tollerabile il silenzio davanti a chi chiede giustizia – scrive Auteri –. La gente ha ragione a essere stanca e vuole capire: cosa sta succedendo davvero tra la sanità pubblica e il settore privato in provincia di Siracusa? Quali sono le responsabilità?».

Un interrogativo che il parlamentare lega direttamente all’impatto concreto sulle famiglie e sulla salute collettiva: «Soprattutto, è tempo di domandarsi con forza: cosa stiamo pagando, noi cittadini, con le nostre tasche e con la nostra salute?».

L’annuncio di nuovi dettagli

Nel chiudere il post, Carlo Auteri lascia intendere che la presa di posizione non resterà circoscritta a una semplice richiesta di trasparenza, anticipando l’intenzione di diffondere a breve ulteriori elementi sulla vicenda: «Presto racconterò fatti importanti a difesa della gente».

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