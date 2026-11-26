Decisivo il doppio Berrettini-Vavassori
Esordio al cardiopalma per l’Italia nella Final 8 di Bologna, davanti ai 10mila dell’Unipol Hall e al pubblico di SuperTennis. Contro la Corea del Sud serve il doppio per chiudere i conti sul 2-1: a differenza della scorsa stagione—quando gli azzurri non avevano mai avuto bisogno del doppio per centrare il terzo titolo consecutivo—questa volta la specialità è risultata determinante.
Musetti parte forte
Lorenzo Musetti illude con un avvio sprint e supera Seongchan Hong per 6-0 7-6(5).
Cobolli cede in rimonta
Flavio Cobolli, tra i volti del successo del 2025, viene ribaltato dal numero 139 del mondo Soonwoo Kwon con il punteggio di 3-6 7-6(3) 7-6(5).
Il doppio vale la semifinale
All’esordio insieme in Coppa Davis, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori trovano subito l’intesa e battono Soonwoo Kwon e Hyeon Chung 7-6(2) 7-6(11), salvando anche quattro set point nel secondo set.
Su cinque tie-break disputati nell’arco della giornata, tre sono andati agli azzurri. Venerdì in semifinale l’Italia affronterà la Repubblica Ceca di Lehecka, Mensik e Machac.
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