Read this article in English→

Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto mercoledì sera tra i rifiuti della struttura abbandonata in via Augusto Renzini, a Spinaceto. Sul posto polizia e scientifica per ricostruire l’accaduto.

Mistero a Roma, nel quartiere di Spinaceto, dove intorno alle 18:30 di mercoledì è stato rinvenuto il cadavere di un uomo all’interno dei ruderi dell’ex Città del Rugby, in via Augusto Renzini 70.

Pubblicità

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti o residenti, facendo scattare l’intervento immediato dei sanitari dell’Ares 118, degli agenti del commissariato Spinaceto e della polizia scientifica. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: l’avanzato stato di decomposizione del corpo rende infatti prematuro stabilire se si tratti di una morte naturale o di un evento violento.

La vittima non ha ancora un’identità. Accanto al corpo, adagiato tra cumuli di rifiuti, non sono stati trovati documenti o effetti personali utili al riconoscimento. Il medico legale e gli esperti della scientifica sono al lavoro per eseguire i rilievi e tentare di dare un nome all’uomo, che con ogni probabilità aveva trovato rifugio proprio all’interno dell’edificio fatiscente.

La vicenda riaccende i riflettori sul degrado dell’ex Città del Rugby, un’opera incompiuta pensata originariamente come un grande polo sportivo. Tornata nella disponibilità del Comune di Roma nel 2017, la struttura non è mai stata né completata né demolita, trasformandosi nel tempo in un rifugio di fortuna per senzatetto e sbandati. Nonostante i ripetuti sgomberi — l’ultimo dei quali particolarmente imponente nel gennaio 2024, a tre mesi di distanza dall’omicidio di un cittadino romeno di 56 anni avvenuto nello stesso luogo — l’area è tornata ad essere occupata abusivamente, fino al tragico epilogo delle ultime ore.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale