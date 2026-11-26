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L’assassino si è poi suicidato, sul viadotto Lora

All’indomani della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una giovane di 24 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, uccisa dal compagno.

Dopo l’omicidio, l’uomo — un 25enne di cittadinanza italiana — avrebbe raggiunto in auto il viadotto Lora dell’autostrada A1, a Barberino del Mugello (Firenze), dando fuoco alla propria vettura prima di togliersi la vita lanciandosi dal ponte. Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi nell’abitazione e sul viadotto per chiarire la dinamica dei fatti.

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Lo stesso cavalcavia era già stato teatro, lo scorso 3 settembre, del femminicidio di Lorena Isceri, gettata nel vuoto dall’ex compagno Federico Vella, che si era poi suicidato allo stesso modo. Per consentire l’intervento dei soccorsi e gli accertamenti delle autorità, il tratto dell’A1 tra il bivio con la Direttissima e Aglio è stato chiuso al traffico.

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