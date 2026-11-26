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MELILLI, SIRACUSA / CRONACA & SICUREZZA – Il Comando di Polizia Locale del Comune di Melilli mette in guardia la cittadinanza contro possibili tentativi di truffa telefonica. Sono state infatti segnalate diverse telefonate sospette relative a presunte sanzioni da regolarizzare, attraverso le quali gli interlocutori invitano i residenti a recarsi presso gli uffici comunali.

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Il sospetto di raggiri per allontanare i residenti da casa

Il Comando precisa che queste comunicazioni non provengono in alcun modo dalla Polizia Locale e avverte che dietro tali telefonate potrebbe celarsi un tentativo di raggiro finalizzato a far uscire le persone dalle proprie abitazioni, così da agevolare eventuali furti negli appartamenti lasciati incustoditi.

L’Amministrazione comunale e gli agenti raccomandano di:

prestare la massima attenzione e non fornire dati o informazioni personali al telefono;

verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni ricevute contattando esclusivamente i recapiti istituzionali;

sensibilizzare in particolare le persone anziane e le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’appello del sindaco Giuseppe Carta e il numero utile

«La sicurezza della nostra città e la tutela dei cittadini rappresentano una priorità per questa Amministrazione – dichiara il sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta –. Invito tutti a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette alla Polizia Locale. La prevenzione e la collaborazione dei cittadini sono fondamentali per contrastare ogni tentativo di truffa».

Per informazioni, chiarimenti o per segnalare chiamate sospette è possibile contattare direttamente il Comando di Polizia Locale di Melilli al numero 0931 552129.

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