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35enne ubriaco lancia il SUV contro i clienti di un locale. Tre feriti

Una banalissima discussione per un parcheggio degenera nel caos a Roma Nord. L’uomo ha speronato diverse auto e investito volontariamente i passanti prima di tentare la fuga. Denunciato dalla Polizia.

Quella che doveva essere una normale serata di divertimento a Roma Nord si è trasformata in un incubo nella notte del 25 novembre. Intorno alle 2:40, in via Torrita Tiberina – a pochi passi dal cuore della movida di Ponte Milvio – un uomo di 35 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha trasformato il suo Range Rover in un’arma, scagliandosi contro diverse vetture in sosta e travolgendo deliberatamente i clienti che uscivano da un locale.

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Il bilancio dell’aggressione è di tre giovani trasportati in ospedale, diverse automobili gravemente danneggiate e decine di testimoni sotto shock. L’uomo è stato rintracciato e denunciato dagli agenti delle volanti della Polizia di Stato per lesioni personali volontarie aggravate; il suo SUV è stato posto sotto sequestro.

La scintilla per un’auto in sosta

Stando alla ricostruzione della Polizia, la furia del 35enne è esplosa al momento di tornare a casa. Raggiunto il suo Range Rover, si è accorto che una Smart Forfour nera, parcheggiata regolarmente, gli ostacolava la manovra di uscita. Preso dall’ira, ha iniziato a urlare contro i passanti per rintracciare il proprietario.

All’uscita di una comitiva di ragazzi, l’uomo ha iniziato a insultare e minacciare pesantemente alcune ragazze del gruppo. Nonostante l’intervento di un loro amico, che aveva cercato di calmarlo assicurando che avrebbero spostato subito la vettura, il 35enne ha perso completamente il controllo: si è introdotto nell’abitacolo della Smart cercando di metterla in moto senza chiavi, per poi strapparle con violenza dalle mani della proprietaria. Costretto a scendere, è corso verso il proprio fuoristrada.

Il SUV usato come un ariete

Una volta al volante del Range Rover, il 35enne ha premuto sull’acceleratore compiendo manovre folli. Con estrema violenza, ha speronato ripetutamente la Smart e le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, scatenando il panico tra i presenti.

Subito dopo, ha puntato l’auto direttamente verso i pedoni in fuga:

Un ragazzo, mentre cercava di mettersi in salvo correndo, è stato centrato in pieno e sbalzato a terra, riportando traumi agli arti inferiori.

Una ragazza è stata investita cadendo violentemente sull’asfalto, con forti contusioni alle gambe e alla spalla sinistra; nell’urto è rimasto ferito anche l’amico che era con lei.

La proprietaria della Smart, che aveva tentato di ripararsi dietro altre vetture, è stata colpita dalla sua stessa auto scaraventata dall’impatto del SUV, riportando lesioni al ginocchio sinistro e un trauma cervicale.

La fuga, la rissa e l’intervento della Polizia

Mentre gli addetti alla sicurezza del locale allertavano il 112, l’investitore si è allontanato a tutta velocità verso Ponte Milvio. Pochi minuti dopo, però, è tornato indietro in via Torrita Tiberina, scendendo dall’auto e continuando a urlare. Nella concitazione generale, un cliente del locale – rimasto al momento ignoto – lo ha affrontato colpendolo con due pugni al volto.

All’arrivo delle pattuglie della Polizia, il 35enne è risalito sul Range Rover insieme ad alcuni amici, dandosi nuovamente alla fuga tra via Riano e via di Quinto, mettendo a rischio l’incolumità di altri pedoni e degli stessi agenti. L’inseguimento si è concluso poco dopo in un parcheggio, dove le volanti sono riuscite a bloccare il mezzo e a identificare gli occupanti.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute quattro ambulanze del 118. I tre giovani feriti sono stati trasportati in codice giallo in ospedale: due ragazze sono state accompagnate al San Filippo Neri (una delle quali dimessa con una prognosi di 7 giorni), mentre il ragazzo è stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

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