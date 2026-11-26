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Due locali chiusi, sequestrati 250 kg di cibo e 1.200 uova scadute

Due attività di ristorazione a Roma sono state chiuse dalla Polizia Locale nell’ambito di una serie di controlli mirati alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle normative commerciali.

Il bilancio delle operazioni include il sequestro e la distruzione di ingenti quantità di alimenti deteriorati e sanzioni amministrative per un totale di 15mila euro.

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Carenze igieniche e sequestri in zona Marconi

Il primo intervento è stato effettuato dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi insieme al personale della Asl presso un ristorante di cucina etnica. L’ispezione nei locali cucina e nei magazzini ha evidenziato condizioni igienico-sanitarie critiche:

Conservazione e pulizia

Cibi crudi e cotti conservati in modo inadeguato, sporco stratificato, incrostazioni e accumuli di grasso su pavimenti e attrezzature.

Sicurezza alimentare

Carenze igieniche del personale, assenza di barriere contro insetti e infestanti alle finestre e mancata indicazione degli allergeni sui menu.

Per prevenire rischi sanitari, gli operatori hanno sequestrato e distrutto sul posto circa 250 chilogrammi di prodotti alimentari e 1.200 uova scadute. Accertata anche la mancanza dei requisiti amministrativi necessari per operare, sono scattate multe per circa 15mila euro e la sospensione immediata dell’attività.

Sigilli a un ristorante abusivo a Torrenova

Un secondo blitz ha coinvolto un altro locale etnico nella zona di Torrenova, già segnalato dai residenti per schiamazzi e musica ad alto volume. Gli agenti del VI Gruppo Torri hanno accertato che il ristorante era regolarmente aperto al pubblico nonostante fosse già colpito da un divieto di prosecuzione dell’attività per gravi carenze nei titoli autorizzativi. Constatata la violazione, i vigili hanno proceduto alla chiusura forzosa del locale apponendo i sigilli, annunciando ulteriori monitoraggi per garantire il rispetto del provvedimento.

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