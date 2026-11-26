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Il musicista si è spento serenamente lunedì 23 novembre nella sua abitazione di Londra, circondato dall’affetto dei familiari, dopo una lunga malattia.

L’annuncio è stato diffuso oggi tramite un comunicato congiunto della famiglia e della band sui canali ufficiali del gruppo, inclusi Instagram e il sito web.

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Nel 2018 a Taylor era stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio. Aveva scelto di rendere pubblica la malattia solo nel tardo 2022, in occasione dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles, quando il frontman Simon Le Bon lesse una sua lettera durante la cerimonia. Nel messaggio diffuso oggi, la moglie Tracey ha ricordato il suo coraggio e la sua determinazione fino all’ultimo, mentre i compagni di band hanno reso omaggio al «fuoco e alla spavalderia indelebili» portati nel progetto.

Nato nel nord-est dell’Inghilterra il 16 febbraio 1961, Taylor entrò a far parte dei Duran Duran a Birmingham nell’aprile del 1980, a 19 anni. Il suo stile chitarristico ha segnato i primi tre dischi del gruppo tra il 1981 e il 1983, contribuendo al successo iniziale con Planet Earth e alla consacrazione globale con Girls on Film, celebre anche per il videoclip provocatorio. A metà degli anni Ottanta, a causa di tensioni interne, lasciò il gruppo per concentrarsi su progetti paralleli come The Power Station e sull’attività solista, per poi tornare nella formazione dal 2000 al 2006, prima di una nuova separazione dovuta a divergenze. Oltre alla moglie Tracey, lascia quattro figli: Andrew, Isabelle, Bethany e Georgina.

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