Read this article in English→

Condannato Jelenic

La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, ha condannato all’ergastolo il 36enne di origine croata Jelenic per l’omicidio del capotreno trentaquattrenne Alessandro Ambrosio, ucciso la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. La sentenza è stata pronunciata nella mattinata di mercoledì 25 novembre, dopo quattro ore di camera di consiglio, accogliendo pienamente le richieste del pubblico ministero Michele Martorelli.

Pubblicità

Oltre al carcere a vita, il collegio ha disposto un anno e sei mesi di isolamento diurno e, una volta espiata la pena, cinque anni di libertà vigilata. All’imputato veniva contestato l’omicidio aggravato dai motivi abietti e dalla commissione del fatto nei pressi di una stazione ferroviaria; ha seguito la lettura del verdetto in videocollegamento dal carcere di Modena.

Sul fronte dei risarcimenti alle parti civili — costituite dai genitori della vittima, dai sindacati Filt-Cgil e Fit-Cisl e dal Comune di Bologna — Jelenic dovrà versare 500.000 euro a ciascuno dei genitori di Ambrosio, 30.000 euro alla Filt-Cgil, 15.000 euro alla Fit-Cisl e una provvisionale di 20.000 euro al Comune. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha definito la costituzione di parte civile «una scelta doverosa, per essere accanto alla famiglia di Alessandro e per dare voce a tutta la comunità bolognese ferita da questo delitto», sottolineando che la sentenza di primo grado rappresenta «un primo passo importante verso la giustizia» e ribadendo l’intenzione dell’amministrazione di seguire i successivi gradi di giudizio nel rispetto della magistratura e in segno di vicinanza ai familiari, ai colleghi e a chi conosceva la vittima.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale