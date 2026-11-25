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Fermato un 33enne

I Carabinieri hanno eseguito il fermo nella tarda serata di martedì 24 novembre, all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale Vannini, al termine delle indagini seguite alla rapina e alla tentata estorsione avvenute nella chiesa di Santa Rita da Cascia, in via Acquaroni.

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Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sfondato la vetrata di una porta per introdursi nella sagrestia intorno alle 10 del mattino con l’intento di rubare oggetti sacri. Sorpreso dal parroco e dal diacono, avrebbe finto di avere un’arma per costringerli a consegnare i propri smartphone, pretendendo poi 150 euro per riaverli. Di fronte al rifiuto, si è dato alla fuga; durante l’inseguimento avviato dal sacerdote, si sarebbe voltato minacciandolo con un coccio di bottiglia per allontanarlo prima di dileguarsi.

Le indagini e il trasferimento a Regina Coeli

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, unita al riconoscimento fotografico effettuato dalle due vittime, ha consentito ai militari della stazione Roma Tor Bella Monaca di risalire rapidamente all’identità del sospettato.

In tarda serata i Carabinieri lo hanno individuato nei pressi del pronto soccorso del Vannini, appena dimesso dopo un controllo per un malessere generale. Si tratta di un cittadino marocchino di 33 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato con l’accusa di rapina aggravata e tentata estorsione, e denunciato a piede libero per il danneggiamento della vetrata. Dopo il trasferimento nel carcere di Regina Coeli, il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere.

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