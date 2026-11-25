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Il Tribunale di Milano ha sospeso il decreto di espulsione dall’Italia nei confronti di Ilyes Zahani, ventenne nato in Italia da genitori tunisini, coinvolto nell’aggressione a un rabbino avvenuta lo scorso 16 settembre in piazzale Giovanni delle Bande Nere.

Il ragazzo si trovava trattenuto presso il Cpr di via Corelli, in attesa del rimpatrio in Tunisia — una misura già eseguita sia per suo fratello che per un terzo complice, rimpatriato in Marocco. Il provvedimento di allontanamento era stato disposto dalla prefettura di Lodi in seguito alla condanna a 8 mesi di reclusione (con pena sospesa) inflitta per l’episodio.

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Con la decisione presa mercoledì, il ventenne lascerà il centro di permanenza. Secondo i magistrati milanesi, infatti, non sussisterebbero i presupposti per procedere con l’espulsione, giudicata una misura sproporzionata: nel decreto non sarebbe stato valutato adeguatamente il radicamento del giovane sul territorio italiano, paese in cui è nato e ha sempre vissuto, pur essendo privo di cittadinanza. La decisione definitiva nel merito è stata fissata per l’8 febbraio 2027.

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