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SICILIA / POLITICA & ATTUALITÀ – La pace politica dopo uno scontro aspro e il passaggio dalle polemiche alla solidarietà concreta. In un video pubblicato sui social, il deputato Ismaele La Vardera interviene per raccontare la risoluzione della vicenda che lo ha visto contrapposto al collega parlamentare Carlo Auteri, richiamando l’episodio delle pesanti frasi pronunciate in passato da quest’ultimo e rilanciando un messaggio di voltapagina.

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Le scuse di Auteri e il riconoscimento del percorso

Nel filmato viene riproposto l’intervento di Carlo Auteri, che torna a chiedere scusa pubblicamente per le parole rivolte a La Vardera in quei mesi, definendole non giustificabili né dalla rabbia né dallo scontro politico. Lo stesso parlamentare riconosce l’impegno e il merito di La Vardera per l’attività svolta in Sicilia, pur restando su posizioni e schieramenti opposti.

Il risarcimento devoluto in beneficenza

La Vardera spiega di aver sporto denuncia nei confronti di Auteri — per il quale si profilava un processo — e di aver ricevuto una ricontattazione finalizzata a ribadire le scuse. Pur avendo ottenuto un risarcimento economico definito cospicuo, il deputato annuncia di aver deciso insieme ad Auteri di non trattenerlo né impiegarlo per esigenze personali o per la campagna elettorale, destinandolo invece a iniziative di beneficenza, con l’ipotesi di indirizzare i fondi verso reparti di pediatria ospedaliera e acquisto di giochi in vista del periodo natalizio.

Il messaggio finale sulla tutela dell’onorabilità

Pur accogliendo il gesto di scuse e parlando di perdono e recupero dopo gli errori, La Vardera ribadisce che chi si esprime o scrive sui social non è esente da conseguenze sul piano del risarcimento del danno, annunciando che continuerà a difendere la propria onorabilità contro ogni tentativo di mascherare o dissimulare la realtà.

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