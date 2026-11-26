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Tracciare il bilancio delle risorse ottenute dalla Regione e rilanciare la sfida sull’equità dei trasferimenti nazionali. Grande partecipazione dei sindaci siciliani, guidati dal presidente Paolo Amenta e dal segretario generale di Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, stamattina a Veronafiere, in occasione dell’apertura della 43ª Assemblea nazionale Anci. Alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali Francesca Garigliano, i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani hanno rivendicato l’aumento del Fondo delle autonomie locali — che punta ai 400 milioni annui per il 2027-2029 — chiedendo nuovi criteri di riparto per superare le disuguaglianze tra i Comuni.

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La tre giorni nazionale, dal titolo “Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica”, riunisce sindaci e amministratori locali provenienti da tutta Italia, insieme ai rappresentanti delle principali istituzioni del Paese, per confrontarsi sulle sfide che attendono i Comuni e sul futuro delle autonomie locali.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulle iniziative promosse da Anci Sicilia a livello nazionale e regionale a tutela delle autonomie locali e sulle ulteriori azioni da intraprendere. Al centro del confronto gli importanti risultati conseguiti sul fronte delle risorse regionali destinate ai Comuni, grazie all’azione portata avanti dall’associazione dei Comuni siciliani e al proficuo confronto con il Governo regionale. “Un percorso che ha consentito di portare il Fondo delle autonomie locali dagli iniziali 350 milioni agli attuali 385 milioni di euro e che vede oggi nella proposta di legge di stabilità regionale la previsione di 400 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, oltre all’incremento del Fondo investimenti da 115 a 120 milioni di euro – hanno detto Amenta e Alvano -. Un risultato di portata storica, considerando che da circa dieci anni il Fondo delle autonomie locali non registrava incrementi significativi”.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla necessità di rivedere gli attuali criteri di riparto delle risorse, rispetto ai quali Anci Sicilia ha avanzato proposte volte a superare meccanismi che rischiano di accentuare le sperequazioni tra Comuni, anche appartenenti alla medesima fascia demografica, e a garantire una distribuzione maggiormente equa e perequativa.

Sul fronte nazionale, il confronto ha riguardato inoltre il ricorso promosso da Anci Sicilia contro gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, che continuano a penalizzare i Comuni siciliani, e le ulteriori iniziative da sviluppare per garantire una distribuzione più equa delle risorse.

“I risultati raggiunti dimostrano quanto sia importante un’azione forte e unitaria di rappresentanza dei Comuni siciliani. Dopo anni di sostanziale immobilità delle risorse regionali, abbiamo ottenuto incrementi significativi, frutto di un lavoro costante e di un confronto istituzionale che intendiamo proseguire – hanno sottolineato il presidente Amenta e il segretario generale Alvano -. Occorre adesso consolidare questi risultati e affrontare le criticità ancora aperte, a partire dai criteri di riparto e dalla necessità di garantire a tutti i Comuni risorse adeguate per assicurare servizi ai cittadini”.

La presenza dei sindaci siciliani nella cornice della principale assise nazionale dei Comuni italiani ha rappresentato così non soltanto un momento di confronto sui risultati ottenuti, ma anche un’occasione per rilanciare il ruolo degli enti locali siciliani nel dibattito nazionale sull’autonomia, sulle risorse e sulla qualità dei servizi ai cittadini.

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