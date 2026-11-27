La IV Commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità” del Comune di Lentini, ha accolto la richiesta di audizione urgente inoltrata dall’Osservatorio Permanente “Franz Cormaci-Antonino Niniano”, sul pericolo rappresentato per la salute pubblica e per l’ambiente dallo stato in cui versa da anni l’area in cui era collocata l’ex fabbrica “Alba Sud”.

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La notizia in seguito alla decisione presa dall’Amministrazione Comunale di ricostituire un organismo prezioso come l’Osservatorio.

L’organismo è presente anche nella battaglia contro la riapertura della discarica di Grotte San Giorgio, stoppata momentaneamente dal ricorso al TAR, presentato dal Comune di Lentini insieme a quello di Carlentini, subito dopo l’insediamento del sindaco Enzo Pupillo. La discarica rimane, però, un pericolo incombente per Lentini.

“Rimane inspiegabile – sottolinea Pupillo – il vuoto creato negli anni precedenti dalla scelta di aver privato la città di uno strumento che sta dimostrando con i fatti la sua importanza e la sua utilità.”

“Ringrazio tutti i cittadini e tutti i professionisti – conclude il sindaco di Lentini – che hanno messo a disposizione la loro competenza e il loro tempo e che si stanno impegnando nell’Osservatorio al solo scopo di rendere un servizio alla nostra comunità.”

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