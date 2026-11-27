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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / CULTURA & SPETTACOLI – Cala stasera il sipario sulla XXXV edizione del Festival Internazionale del Balletto a Priolo Gargallo. Appuntamento venerdì 27 novembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale, dove la compagnia Sibiu International Ballet porterà in scena «Ballet Gala», serata conclusiva dedicata ad alcune delle più celebri coreografie del repertorio classico.

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I capolavori in scena e il messaggio dell’amministrazione

«A chiudere questa straordinaria edizione del Festival del Balletto – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – saranno capolavori come Il Corsaro, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci: un susseguirsi di eleganza, tecnica e armonia per celebrare la danza in tutta la sua bellezza».

Orari, biglietti e prenotazioni

L’ingresso allo spettacolo di questa sera prevede un biglietto dal costo simbolico di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 334 2297020 o scrivere all’indirizzo email arteviva.a@libero.it.

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