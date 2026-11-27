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MESSINA / CULTURA – Prosegue il cammino di «Messina, Città di Antonello», il progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Antonello da Messina che, dopo il ciclo di iniziative svolto nel triennio 2023-2025, si prepara a lanciare nuove attività per valorizzare la figura e l’opera del celebre pittore messinese.

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Un percorso che, nell’ultimo anno, ha raccolto crescente attenzione contribuendo a consolidare il legame tra la città e uno dei suoi protagonisti più rappresentativi nella storia dell’arte.

La conferenza stampa a Palazzo Zanca

Il programma delle prossime iniziative sarà presentato durante una conferenza stampa fissata per lunedì, alle ore 9.45, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca.

All’incontro prenderanno parte:

il sindaco Federico Basile ;

; l’assessore alla Cultura Vincenzo Caruso ;

; la presidente dell’Associazione Antonello da Messina, Milena Romeo ;

; la presidente dell’AMMI, Francesca De Domenico.

Spazio alle scuole e alle nuove generazioni

La presenza della presidente dell’AMMI, Francesca De Domenico, si lega in particolare a una delle prossime azioni del progetto dedicata al mondo scolastico, pensata per avvicinare studenti e giovani generazioni alla conoscenza e alla tutela del patrimonio artistico e culturale legato ad Antonello da Messina.

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