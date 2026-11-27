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PRIOLO GARGALLO, SIRACUSA / CULTURA & SOCIALE – L’inclusione va in scena a Priolo Gargallo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’Amministrazione comunale promuove «Ogni Persona è Luce», un pomeriggio di incontro, condivisione e sensibilizzazione dedicato a inclusione, accessibilità e partecipazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre, alle ore 18:00, al Teatro Comunale, con ingresso libero.

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Il programma tra talk show, spettacolo e condivisione

L’iniziativa mette al centro esperienze, storie e talenti delle persone con disabilità, delle loro famiglie e degli operatori che lavorano ogni giorno sul territorio. La scaletta prevede:

un momento introduttivo dedicato al significato della Giornata internazionale delle persone con disabilità;

un talk show ideato da Gaetano Migliore e condotto insieme a Veronica Centamore , con il confronto tra persone con disabilità, familiari, atleti e operatori sul ruolo di sport, arte e musica per autonomia, relazioni e partecipazione;

e condotto insieme a , con il confronto tra persone con disabilità, familiari, atleti e operatori sul ruolo di sport, arte e musica per autonomia, relazioni e partecipazione; uno spettacolo di musica, canto e danza con persone con e senza disabilità sullo stesso palco;

un momento collettivo finale per condividere il palco e rilanciare un messaggio comune di amicizia, rispetto e inclusione.

«Trasformare l’eccezione in normalità»

«L’iniziativa – raccontano il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – nasce da una riflessione importante: per molte persone con disabilità, ciò che troppo spesso viene considerato normale rappresenta ancora un’eccezione. È proprio da questa consapevolezza che prende forma il significato più profondo dell’accessibilità: trasformare l’eccezione in normalità, affinché tutti possano vivere pienamente gli spazi, le occasioni e le opportunità offerte dalla comunità».

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Priolo Gargallo e dall’associazione Inclusione in Movimento ASD, in sinergia con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Priolo Gargallo e con la collaborazione della Cooperativa L’Albero e dell’associazione ASAC.

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