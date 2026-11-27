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ROMA / CRONACA & ATTUALITÀ – Sono trascorsi 25 anni dalla mattina del 27 novembre 2001, quando alle 9.27 una violenta esplosione causata da una fuga di gas distrusse la palazzina al civico 32 di via Ventotene, nel quartiere Montesacro a Roma, provocando otto morti e lasciando un segno profondo nella città e nell’intero Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

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Le vittime del 27 novembre 2001

Quella mattina persero la vita nell’adempimento del dovere quattro componenti della squadra 6/A del distaccamento Nomentano, intervenuti per accertare l’origine di un forte odore di gas segnalato dai residenti, mettere in sicurezza l’edificio e avviare l’evacuazione:

Danilo Di Veglia

Sirio Corona

Fabio Di Lorenzo

Alessandro Manuelli

Nell’esplosione morirono anche quattro donne che si trovavano all’interno dello stabile: Fabiana Perrone, Maria Grosso, Elena Proietti e Michela Camillo.

L’omaggio del Corpo a 25 anni dai fatti

A un quarto di secolo dalla tragedia, il Corpo Nazionale rinnova il proprio ricordo ai colleghi caduti e alle vittime civili attraverso la testimonianza del vigile del fuoco Antonio Nebbia, che in un video ripercorre quei momenti drammatici e il sacrificio dei compagni di squadra impegnati a salvare altre vite.

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