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POLITICA & SANITÀ – Nuove risorse in arrivo nella legge di Bilancio per potenziare i servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico e sostenere le loro famiglie. Ad annunciarlo è Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera.

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«Ho presentato e inserito tra gli emendamenti segnalati alla legge di Bilancio una proposta, condivisa con il Ministero della Salute e il sottosegretario Marcello Gemmato, per destinare ulteriori risorse al potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari rivolti alle persone con disturbi dello spettro autistico», dichiara il parlamentare.

Diagnosi precoce, assunzioni e continuità assistenziale

La proposta punta a intervenire su più fronti per rafforzare la rete di supporto sul territorio, attraverso uno stanziamento di diversi milioni di euro la cui entità esatta sarà definita nel confronto con gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in base alle risorse disponibili.

Gli obiettivi principali dell’emendamento sono:

potenziare la diagnosi precoce ;

; favorire l’ assunzione e la stabilizzazione di personale specializzato ;

; rafforzare i servizi territoriali ;

; garantire la continuità assistenziale.

«Da sempre sono vicino alle famiglie e alle associazioni che quotidianamente si impegnano al fianco delle persone con autismo – conclude Cannata –. Continuerò a lavorare affinché questa proposta trovi accoglimento nella manovra finanziaria, dando risposte concrete alle loro esigenze».

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